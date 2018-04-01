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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Атланта Юнайтед
Миннесота Юнайтед - Атланта Юнайтед: обзор матча 01 апреля 2018
Миннесота Юнайтед
01.04.2018, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
3'
Ф. Кальво (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Атланта Юнайтед
3'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Кальво
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
4
Марк Бач
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
6
Расмус Шуллер
ЦП
13
Этан Финлэй
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Миннесота Юнайтед
22
Бобби Шаттлвос
ВР
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
15
Салваторе Зиццо
ЦП
3-2-1
4
Мирс
5
Кальво
4
Бач
6
Шуллер
13
Финлэй
19
Николсон
1-1-1-1
1
Гьюзан
4
Паркхерст
6
Нагбе
10
Альмирон
77
Мартинес
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Атланта Юнайтед
22
Бобби Шаттлвос
ВР
Главный тренер
Адриан Хит
25
Алек Канн
ВР
15
Салваторе Зиццо
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
22
Бобби Шаттлвос
ВР
Остались в запасе
25
Алек Канн
ВР
15
Салваторе Зиццо
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Атланта Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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