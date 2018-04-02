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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Генк
Брюгге - Генк: обзор матча 02 апреля 2018
Брюгге
02.04.2018, понедельник, 19:00
Бельгия. Плей-офф, 1 тур
1 : 0
Завершен
Генк
90+2'
Л. Рафаэлов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Генк
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Рафаэлов
90'
+2
87'
Желтая карточка
К. Мата
82'
Желтая карточка
И. Сек
51'
Желтая карточка
А. Посуэло
Желтая карточка
Э. Лимбомбе
45'
+1
41'
Желтая карточка
Р. Малиновский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
1
Кеннет Вермеер
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Генк
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Брюгге
30
Владимир Габулов
ВР
3
Тимми Симонс
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
7
Томас Буффель
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
4-3-1-2
1
Вермеер
3
Митрович
44
Мехеле
4
Денсвил
27
Коолс
25
Вормер
20
Ванакен
6
Накамба
77
Лимбомбе
5
Диаби
7
Уэсли
3-4-2
15
Вутерс
25
Колли
21
Уронен
17
Малиновский
15
Сек
22
Мата
8
Посуэло
10
Троссард
25
Саматта
Остались в запасе
Брюгге
Генк
30
Владимир Габулов
ВР
3
Тимми Симонс
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Иван Леко
29
Нордин Жекерс
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
7
Томас Буффель
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
30
Владимир Габулов
ВР
3
Тимми Симонс
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
7
Томас Буффель
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Брюгге - Генк
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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