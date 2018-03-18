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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Ванкувер Уайткепс
Атланта Юнайтед - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 18 марта 2018
Атланта Юнайтед
18.03.2018, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
4 : 1
Завершен
Ванкувер Уайткепс
15'
Д. Мартинес (П)
60'
Д. Мартинес
88'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Ванкувер Уайткепс
ГОЛ! 3:0!
Д. Мартинес
88'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мартинес
60'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Мартинес
15'
13'
Красная карточка
К. Уостон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Ванкувер Уайткепс
21
Аарон Маунд
ЦЗ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
8
Фелипе Мартинс
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
Ванкувер Уайткепс
12
Брайан Роу
ВР
5
Шон Франклин
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
20
Брек Ши
ЦП
13
Кристиан Техера
ЦФ
19
Эрик Уртадо
ЦФ
1-1-1-1
1
Гьюзан
4
Паркхерст
6
Нагбе
10
Альмирон
77
Мартинес
2-2-1
21
Маунд
4
Уостон
77
Матч
8
Мартинс
20
Мескида
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Ванкувер Уайткепс
25
Алек Канн
ВР
Главный тренер
Херардо Мартино
12
Брайан Роу
ВР
5
Шон Франклин
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
20
Брек Ши
ЦП
13
Кристиан Техера
ЦФ
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
25
Алек Канн
ВР
Остались в запасе
12
Брайан Роу
ВР
5
Шон Франклин
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
20
Брек Ши
ЦП
13
Кристиан Техера
ЦФ
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Атланта Юнайтед - Ванкувер Уайткепс
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
- : -
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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