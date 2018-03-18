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Расписание матчей
Англия. Кубок
Лестер - Челси
Лестер - Челси: обзор матча 18 марта 2018
Лестер
18.03.2018, воскресенье, 19:30
Англия. Кубок, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Челси
76'
Д. Варди
42'
А. Мората
105'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лестер - Челси
105'
ГОЛ! 1:2!
Педро
Пас отдал
Н. Канте
89'
Желтая карточка
В. Мозес
ГОЛ! 1:1!
Д. Варди
76'
45'
+1
Желтая карточка
Т. Бакайоко
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Мората
Пас отдал
Виллиан
Желтая карточка
Г. Магуайр
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Эден Азар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
15
Адриен Силва
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Челси
82
Эдуарду
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
33
Чилвел
5
Магуайр
5
Морган
2
Симпсон
4
Ндиди
10
Иборра
11
Олбрайтон
26
Марез
17
Ихеначо
9
Варди
4-2-2-1-1
13
Кабальеро
3
Аспиликуэта
22
Рюдигер
15
Кристенсен
3
Алонсо
8
Бакайоко
91
Канте
11
Мозес
10
Азар
10
Виллиан
21
Мората
Остались в запасе
Лестер
Челси
10
Демарай Грей
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
82
Эдуарду
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
82
Эдуарду
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Лестер - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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