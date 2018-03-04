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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Акхисар Беледиеспор
Фенербахче - Акхисар Беледиеспор: обзор матча 04 марта 2018
Фенербахче
04.03.2018, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 24 тур
2 : 3
Завершен
Акхисар Беледиеспор
57'
Жулиано
67'
А. Шаешу
59'
Д. Ларссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Акхисар Беледиеспор
71'
Желтая карточка
М. Лукач
ГОЛ! 2:1!
А. Шаешу
Пас отдал
Х. Али Калдырым
67'
62'
Желтая карточка
Д. Ларссон
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ларссон
57'
Желтая карточка
М. Юмлу
ГОЛ! 1:0!
Жулиано
Пас отдал
Н. Дирар
57'
26'
Желтая карточка
М. Лопеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
13
Идрисс Камени
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
5
Мехмет Топал
ЦП
5
Соуза
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
20
Жулиано
АП
9
Фернандао
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Фенербахче
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
89
Кадир Келеш
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Камени
37
Шкртел
33
Али Калдырым
22
Исла
33
Нойштедтер
5
Топал
5
Соуза
8
Дирар
20
Жулиано
28
Вальбуэна
9
Фернандао
2-1-1
25
Лукач
22
Юмлу
88
Османпаша
13
Лопеш
12
Ларссон
Остались в запасе
Фенербахче
Акхисар Беледиеспор
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
99
Фатих Озтюрк
ВР
89
Кадир Келеш
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Остались в запасе
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
89
Кадир Келеш
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Чихат Арслан
Статистика матча Фенербахче - Акхисар Беледиеспор
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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