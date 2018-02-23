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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Акхисар Беледиеспор - Коньяспор
Акхисар Беледиеспор - Коньяспор: обзор матча 23 февраля 2018
Акхисар Беледиеспор
23.02.2018, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Коньяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акхисар Беледиеспор - Коньяспор
45'
Желтая карточка
Н. Скубич
12'
Желтая карточка
С. Это'О
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
8
Али Камдали
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Коньяспор
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
20
Ведат Бора
ЦП
53
Муса Арас
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
2-1-1-1
25
Лукач
22
Юмлу
88
Османпаша
13
Лопеш
8
Айдогду
12
Ларссон
4-4-2
1
Киринтили
89
Скубич
4
Туран
42
Саинер
8
Камдали
10
Бурабиа
19
Мок
27
Милошевич
8
Хаджиахметович
9
Это'О
18
Яхович
Остались в запасе
Акхисар Беледиеспор
Коньяспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
7
Морике Фофана
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
20
Ведат Бора
ЦП
53
Муса Арас
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Остались в запасе
7
Морике Фофана
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
20
Ведат Бора
ЦП
53
Муса Арас
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
Главный тренер
Чихат Арслан
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Акхисар Беледиеспор - Коньяспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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