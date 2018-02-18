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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Лозанна-Спорт
Сьон - Лозанна-Спорт: обзор матча 18 февраля 2018
Сьон
18.02.2018, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Лозанна-Спорт
3'
А. Роша (АГ)
90+4'
Адриан
39'
Э. Зидан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Лозанна-Спорт
ГОЛ! 2:1!
Адриан
90'
+4
Желтая карточка
Карлитуш
49'
40'
Желтая карточка
Э. Монтейру Алмада
39'
ГОЛ! 1:1!
Э. Зидан
Пас отдал
Б. Кололли
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Роша
3'
Начало матча
Статистика матча Сьон - Лозанна-Спорт
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
- : -
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
- : -
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Лозанна-Спорт
0 : 4
20.09.2026
Лугано
Информация о матче
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