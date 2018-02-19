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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Спортинг
Тондела - Спортинг: обзор матча 19 февраля 2018
Тондела
19.02.2018, понедельник, 23:00
Португалия. Примейра, 23 тур
1 : 2
Завершен
Спортинг
12'
М. Кардозу
26'
Б. Дост
90+8'
С. Коатес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Спортинг
90'
+8
ГОЛ! 1:2!
С. Коатес
60'
Вторая желтая
Ж. Матье
54'
Желтая карточка
Ж. Матье
38'
Желтая карточка
Б. Сезар
Желтая карточка
М. Кардозу
36'
Желтая карточка
Р. Кошта
27'
26'
ГОЛ! 1:1!
Б. Дост
Пас отдал
М. Акунья
ГОЛ! 1:0!
М. Кардозу
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
14
Клаудио Рамос
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
41
Элдер Тавареш
ЦП
27
Бруну Монтейру
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
11
Бруно Сезар
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
2-2-1
14
Рамос
20
Кошта
31
Жоаозиньо
41
Тавареш
27
Монтейру
20
Кардозу
4-1-1-2-2
1
Патрисиу
12
Пиччини
22
Матье
4
Коатес
21
Акунья
10
Карвалью
11
Сезар
10
Мартинш
8
Фернандеш
12
Дост
12
Монтеро
Остались в запасе
Тондела
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Тондела - Спортинг
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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