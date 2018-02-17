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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Генк
Брюгге - Генк: обзор матча 17 февраля 2018
Брюгге
17.02.2018, суббота, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
2 : 2
Завершен
Генк
15'
Х. Ванакен (П)
64'
Х. Ванакен
11'
Н. Карелис
84'
Р. Малиновский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Генк
90'
+2
Желтая карточка
К. Мата
88'
Желтая карточка
М. Саматта
84'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Малиновский
80'
Желтая карточка
Д. Вутерс
ГОЛ! 2:1!
Х. Ванакен
64'
Желтая карточка
М. Накамба
29'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Ванакен
15'
11'
ГОЛ! 0:1!
Н. Карелис
Пас отдал
А. Посуэло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
1
Кеннет Вермеер
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Генк
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Брюгге
30
Владимир Габулов
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
Генк
28
Гаэтан Кук
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
7
Томас Буффель
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
4-3-1-2
1
Вермеер
24
Шольц
3
Митрович
27
Коолс
44
Мехеле
25
Вормер
20
Ванакен
6
Накамба
77
Лимбомбе
7
Уэсли
5
Диаби
3-4-2
15
Вутерс
25
Колли
3
Настич
17
Малиновский
15
Сек
22
Мата
8
Посуэло
77
Ндонгала
80
Карелис
Остались в запасе
Брюгге
Генк
30
Владимир Габулов
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
Главный тренер
Иван Леко
28
Гаэтан Кук
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
7
Томас Буффель
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
30
Владимир Габулов
ВР
27
Иван Томечак
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
Остались в запасе
28
Гаэтан Кук
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
7
Томас Буффель
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Брюгге - Генк
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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