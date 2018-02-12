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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Антальяспор
Галатасарай - Антальяспор: обзор матча 12 февраля 2018
Галатасарай
12.02.2018, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Антальяспор
14'
Б. Гомис
20'
Б. Гомис
38'
С. Фегули
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Антальяспор
Красная карточка
Ю. Бельханда
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Бельханда
90'
+1
63'
Желтая карточка
Майкон
44'
Желтая карточка
М. Евтович
ГОЛ! 3:0!
С. Фегули
Пас отдал
Ю. Бельханда
38'
ГОЛ! 2:0!
Б. Гомис
Пас отдал
Г. Родригеш
20'
ГОЛ! 1:0!
Б. Гомис
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Седрик Каррассо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Антальяспор
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
23
Сакиб Айтач
ЦЗ
77
Муса Низам
ЦЗ
33
Диего Анжело
ЦЗ
90
Данило
ЦП
70
Шарлес
ЦП
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Галатасарай
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Антальяспор
1
Озан Озенк
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
20
Чико
ЦП
18
Йекта Куртулуш
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
4-1-2-1-1
16
Каррассо
5
Нагатомо
4
Азиз
4
Донк
25
Линнес
8
Фегули
20
Бельханда
8
Инан
10
Родригеш
18
Гомис
4-2-1
23
Айтач
77
Низам
33
Анжело
33
Челустка
90
Данило
70
Шарлес
11
Майкон
Остались в запасе
Галатасарай
Антальяспор
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Озан Озенк
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
20
Чико
ЦП
18
Йекта Куртулуш
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Остались в запасе
1
Озан Озенк
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
20
Чико
ЦП
18
Йекта Куртулуш
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Галатасарай - Антальяспор
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
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