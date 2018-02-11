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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Локерен
Шарлеруа - Локерен: обзор матча 11 февраля 2018
Шарлеруа
11.02.2018, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Локерен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
8
Мартос
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
18
Амара Бэби
ЦП
Главный тренер
Ханс Корнелис
Локерен
13
Давино Верхульст
ВР
5
Мият Марич
ЦЗ
14
Гуус Хуппертс
ЦП
7
Киллиан Овермейре
ЦП
22
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Шарлеруа
35
Парфэйт Манданда
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
28
Энес Саглик
ЦП
Локерен
19
Том де Суттер
ЦФ
21
Марко Мирич
ЦФ
3-2
30
Пеннето
41
Н'Ганга
24
Дессоле
8
Мартос
14
Бенавенте
18
Бэби
1-3
13
Верхульст
5
Марич
14
Хуппертс
7
Овермейре
22
Скуласон
Остались в запасе
Шарлеруа
Локерен
25
Нуриу
ЛЗ
35
Парфэйт Манданда
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
28
Энес Саглик
ЦП
Главный тренер
Ханс Корнелис
19
Том де Суттер
ЦФ
21
Марко Мирич
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Остались в запасе
25
Нуриу
ЛЗ
35
Парфэйт Манданда
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
28
Энес Саглик
ЦП
Остались в запасе
19
Том де Суттер
ЦФ
21
Марко Мирич
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Статистика матча Шарлеруа - Локерен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
- : -
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Шарлеруа
3 : 2
19.09.2026
Серкль Брюгге
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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