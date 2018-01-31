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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Монако - Монпелье
Монако - Монпелье: обзор матча 31 января 2018
Монако
31.01.2018, среда, 23:05
Франция. Кубок лиги, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Монпелье
15'
Р. Фалькао
29'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Монако - Монпелье
Желтая карточка
Г. Бочилия
60'
Желтая карточка
Фабиньо
55'
ГОЛ! 2:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Р. Лопеш
29'
25'
Желтая карточка
П. Мендеш
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Д. Сидибе
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
Монако
30
Сейду Си
ВР
6
Жорже
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
18
Морган Поти
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Субашич
15
Глик
21
Жемерсон
24
Раджи
19
Сидибе
6
Фабиньо
8
Моутинью
21
Бочилия
9
Лопеш
9
Йоветич
9
Фалькао
3-3-2-1
23
Леком
2
Агилар
3
Мендеш
4
Хилтон
20
Мукиэле
6
Скири
21
Руссийон
7
Мбенза
22
Пирис
13
Сио
Остались в запасе
Монако
Монпелье
30
Сейду Си
ВР
6
Жорже
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
18
Морган Поти
ЛЗ
20
Киган Долли
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
29
Касимир Нинга
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
30
Сейду Си
ВР
6
Жорже
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
18
Морган Поти
ЛЗ
20
Киган Долли
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
29
Касимир Нинга
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Монако - Монпелье
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
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