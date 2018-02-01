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Монако - Монпелье

31.01.2018, Среда, 23:05 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Франция. Кубок лиги, 1/2 финала Монако - Монпелье
Франция. Лига 1 (2017/2018)
20 тур
13 января, суббота 22:00 Монпелье 0:0 Монако
8 тур
29 сентября, пятница 21:45 Монако 1:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2016/2017)
24 тур
7 февраля, вторник 21:00 Монпелье 1:2 Монако
10 тур
21 октября, пятница 21:45 Монако 6:2 Монпелье
Франция. Лига 1 (2015/2016)
38 тур
14 мая, суббота 22:00 Монако 2:0 Монпелье
7 тур
24 сентября, четверг 19:55 Монпелье 2:3 Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
25 тур
7 апреля, вторник 20:00 Монако 0:0 Монпелье
7 тур
24 сентября, среда 21:00 Монпелье 0:1 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
20 тур
10 января, пятница 23:30 Монпелье 1:1 Монако
2 тур
18 августа, воскресенье 16:00 Монако 4:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2010/2011)
37 тур
21 мая, суббота 23:00 Монпелье 0:1 Монако
2 тур
17 августа, вторник 21:00 Монако 0:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2009/2010)
31 тур
3 апреля, суббота 23:00 Монпелье 0:0 Монако
15 тур
13 января, среда 22:00 Монако 4:0 Монпелье
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