Монако - Монпелье

|20 тур
|13 января, суббота
|22:00
|Монпелье
|0:0
|Монако
|8 тур
|29 сентября, пятница
|21:45
|Монако
|1:1
|Монпелье
|20 тур
|13 января, суббота
|22:00
|Монпелье
|0:0
|Монако
|8 тур
|29 сентября, пятница
|21:45
|Монако
|1:1
|Монпелье
|24 тур
|7 февраля, вторник
|21:00
|Монпелье
|1:2
|Монако
|10 тур
|21 октября, пятница
|21:45
|Монако
|6:2
|Монпелье
|38 тур
|14 мая, суббота
|22:00
|Монако
|2:0
|Монпелье
|7 тур
|24 сентября, четверг
|19:55
|Монпелье
|2:3
|Монако
|25 тур
|7 апреля, вторник
|20:00
|Монако
|0:0
|Монпелье
|7 тур
|24 сентября, среда
|21:00
|Монпелье
|0:1
|Монако
|20 тур
|10 января, пятница
|23:30
|Монпелье
|1:1
|Монако
|2 тур
|18 августа, воскресенье
|16:00
|Монако
|4:1
|Монпелье
|37 тур
|21 мая, суббота
|23:00
|Монпелье
|0:1
|Монако
|2 тур
|17 августа, вторник
|21:00
|Монако
|0:0
|Монпелье