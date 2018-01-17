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Расписание матчей
Англия. Кубок
Суонси - Вулверхэмптон
Суонси - Вулверхэмптон: обзор матча 17 января 2018
Суонси
17.01.2018, среда, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
69'
В. Бони
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Суонси - Вулверхэмптон
72'
Желтая карточка
Б. Дуглас
ГОЛ! 1:0!
В. Бони
69'
34'
Желтая карточка
А. Н'Диайе
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
4-2-3
22
Фабиански
6
Фернандес
26
Моусон
13
Ольссон
5
Бартли
14
Кэрролл
8
Саншеш
9
МакБарни
2
Бони
12
Дайер
3-3-1-3
1
Норрис
30
Хаус
2
Доэрти
30
Дуглас
6
Беннетт
21
Невеш
23
Батт
21
Н'Диайе
25
Энобахаре
17
Мир
11
Кошта
Остались в запасе
Суонси
Вулверхэмптон
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Суонси - Вулверхэмптон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
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