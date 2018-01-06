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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бирмингем Сити - Бертон Альбион
Бирмингем Сити - Бертон Альбион: обзор матча 06 января 2018
Бирмингем Сити
06.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Бертон Альбион
56'
С. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бирмингем Сити - Бертон Альбион
Желтая карточка
Д. Дэвис
90'
83'
Желтая карточка
М. Сорделл
75'
Желтая карточка
Б. Тернер
Желтая карточка
Д. Гроундс
67'
65'
Желтая карточка
Д. Брэйфорд
ГОЛ! 1:0!
С. Галлахер
56'
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Дэвид Стокдейл
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
6
Бен Тернер
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
22
Ллойд Дайер
ЦП
31
Уильям Миллер
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Бертон Альбион
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
25
Шон Баркер
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
4-4-1-1
13
Стокдейл
2
Колен
4
Робертс
17
Гроундс
6
Дин
8
Кифтенбельд
8
Гарднер
16
Дэвис
19
Магома
13
Бога
20
Галлахер
3-2-2-2
13
Бювотер
5
МакФадзин
2
Фланаган
2
Брэйфорд
4
Нэйлор
23
Бакстон
7
Мерфи
22
Дайер
7
Экинс
31
Миллер
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Бертон Альбион
2
Джош Когли
ПЗ
24
Хота
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
25
Шон Баркер
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Остались в запасе
2
Джош Когли
ПЗ
24
Хота
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Остались в запасе
24
Гарри Кэмпбелл
ВР
3
Стивен Уорнок
ЦЗ
25
Шон Баркер
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
26
Джо Сбарра
ЦП
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Статистика матча Бирмингем Сити - Бертон Альбион
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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