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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Дерби Каунти
Манчестер Юнайтед - Дерби Каунти: обзор матча 05 января 2018
Манчестер Юнайтед
05.01.2018, пятница, 23:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Дерби Каунти
84'
Д. Лингард
90'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Дерби Каунти
ГОЛ! 2:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Марсьяль
90'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лингард
Пас отдал
Р. Лукаку
84'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Манчестер Юнайтед
2
Жоэл Перейра
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
4-3-3
44
Ромеро
17
Блинд
6
Смоллинг
23
Шоу
3
Линделеф
22
Мхитарян
21
Эррера
8
Погба
9
Рэшфорд
64
Мата
77
Лингард
3-4-1-2
33
Карсон
14
Уисдом
15
Пирс
36
Кио
34
Торне
29
Ольссон
77
Расселл
23
Хаддлстоун
10
Лоуренс
11
Уиннелл
18
Вайманн
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Дерби Каунти
2
Жоэл Перейра
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Джонатан Митчелл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Дерби Каунти
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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