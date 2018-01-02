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Расписание матчей
Италия. Кубок
Наполи - Аталанта
Наполи - Аталанта: обзор матча 02 января 2018
Наполи
02.01.2018, вторник, 22:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Аталанта
85'
Д. Мертенс
50'
Т. Кастань
81'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Наполи - Аталанта
ГОЛ! 1:2!
Д. Мертенс
Пас отдал
Л. Инсинье
85'
81'
ГОЛ! 0:2!
А. Гомес
Пас отдал
Р. Госенс
50'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кастань
44'
Желтая карточка
Р. Толой
41'
Желтая карточка
М. Кальдара
Желтая карточка
М. Рог
27'
Желтая карточка
К. Кулибали
21'
19'
Желтая карточка
Р. Фройлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
18
Леандриньо
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
19
Лука Видо
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
4-1-3-1-1
55
Сепе
6
Мариу Руй
3
Кулибали
21
Кирикеш
4
Хюсай
24
Диавара
26
Рог
17
Гамшик
7
Зелински
96
Унас
7
Кальехон
3-3-2-2
1
Бериша
21
Кастань
19
Паломино
2
Толой
23
Кальдара
15
де Рон
8
Госенс
4
Кристанте
8
Фройлер
10
Гомес
14
Корнелиус
Остались в запасе
Наполи
Аталанта
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
18
Леандриньо
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
19
Лука Видо
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
18
Леандриньо
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
19
Лука Видо
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Наполи - Аталанта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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