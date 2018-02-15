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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - Брага
Марсель - Брага: обзор матча 15 февраля 2018
Марсель
15.02.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Брага
4'
В. Жермен
69'
В. Жермен
74'
Ф. Товен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Брага
ГОЛ! 3:0!
Ф. Товен
Пас отдал
М. Лопес
74'
ГОЛ! 2:0!
В. Жермен
Пас отдал
Х. Сакаи
69'
44'
Желтая карточка
Н. Вукчевич
42'
Желтая карточка
Данило
Желтая карточка
Ж. Амави
13'
ГОЛ! 1:0!
В. Жермен
Пас отдал
Д. Пайет
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Брага
1
Матеус
ВР
6
Нуну Секейра
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
3
Лазар Рошич
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
15
Данило
ОП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Франклим Карвалью
Марсель
1
Флориан Эскале
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Пеле
23
Амави
23
Рами
6
Роланду
70
Сарр
14
Густаво
20
Лопес
7
Окампос
10
Пайет
9
Н'Жи
98
Жермен
3-4-1-1
1
Матеус
90
Фигейраш
3
Рошич
2
Виана
47
Эшгайю
17
Вукчевич
15
Данило
6
Секейра
10
Тейшейра
26
Паулинью
Остались в запасе
Марсель
Брага
99
Франк Ангисса
ЦП
1
Флориан Эскале
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Морган Сансон
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
21
Рикарду Орта
ЛВ
12
Тиагу Са
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Франклим Карвалью
Остались в запасе
99
Франк Ангисса
ЦП
1
Флориан Эскале
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Морган Сансон
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
Остались в запасе
21
Рикарду Орта
ЛВ
12
Тиагу Са
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Франклим Карвалью
Статистика матча Марсель - Брага
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
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