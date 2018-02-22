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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Марсель
Брага - Марсель: обзор матча 22 февраля 2018
Брага
22.02.2018, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Марсель
31'
Р. Орта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Марсель
Желтая карточка
Р. Эшгайю
74'
33'
Желтая карточка
А. Рами
ГОЛ! 1:0!
Р. Орта
Пас отдал
В. Эдуарду
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
4
Джефферсон
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
6
Андре Орта
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Франклим Карвалью
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Брага
12
Тиагу Са
ВР
3
Лазар Рошич
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
26
Паулинью
ЦФ
Марсель
1
Флориан Эскале
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
4-1-1-1-2
1
Матеус
87
Гойано
4
Джефферсон
2
Виана
47
Эшгайю
17
Вукчевич
6
Орта
21
Орта
9
Эдуарду
19
Хассан
4-1-2-2-1
16
Пеле
70
Сарр
23
Рами
6
Роланду
2
Сакаи
14
Густаво
8
Сансон
20
Лопес
9
Н'Жи
7
Окампос
98
Жермен
Остались в запасе
Брага
Марсель
12
Тиагу Са
ВР
3
Лазар Рошич
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Франклим Карвалью
10
Димитри Пайет
АП
99
Франк Ангисса
ЦП
1
Флориан Эскале
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
3
Лазар Рошич
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
26
Паулинью
ЦФ
Остались в запасе
10
Димитри Пайет
АП
99
Франк Ангисса
ЦП
1
Флориан Эскале
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Франклим Карвалью
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Брага - Марсель
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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