Атлетик - Спартак

Фамилия кента, который забил Спартаку доставила )))
|Квалификация, 1/16 финала
первый матч
|15 февраля, четверг
|21:00
|Спартак
|1:3
|Атлетик
|Группа J
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Атлетик Б
|6
|3
|2
|1
|8:5
|+3
|11
|2.
|Эстерсунд
|6
|3
|2
|1
|8:4
|+4
|11
|3.
|Заря
|6
|2
|0
|4
|3:9
|-6
|6
|4.
|Герта
|6
|1
|2
|3
|6:7
|-1
|5
да не прошли , но спасибо за игру и удачи нам с КС и ЛОКО.
ВПЕРЕД КБ, ВПЕРЕД СПАРТАК.
86м 1-2 шансов мало (
Мельгарехо джокернул. Давай еще один!
где же Антошка???
мда.....развалилась игра
НЕ с такой игрой нехрен там делать(((
Разладилось без Ханни. Мне кажется, Ханни прям находка для Спартака. Первый острый пас со времен Алекса.