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Тобиас Штилер (Оберхаузен)
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Атлетик - Спартак

22.02.2018, Четверг, 23:05 мск Бильбао, стадион Сан Мамес Баррия Трансляция: МАТЧ ТВ Лига Европы, 1/16 финала , ответный матч Атлетик - Спартак
Первый матч: 3 - 1
Лига Европы (2017/2018)
Квалификация, 1/16 финала
первый матч		 15 февраля, четверг 21:00 Спартак 1:3 Атлетик
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Атлетик Б 6 3 2 1 8:5 +3 11
2. Эстерсунд 6 3 2 1 8:4 +4 11
3. Заря 6 2 0 4 3:9 -6 6
4. Герта 6 1 2 3 6:7 -1 5
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    Рейтинг: +1460

    Mariner 23 февраля 2018, 02:45

    Фамилия кента, который забил Спартаку доставила )))

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    Рейтинг: +266

    Fedulz-13th 23 февраля 2018, 01:08

    да не прошли , но спасибо за игру и удачи нам с КС и ЛОКО.
    ВПЕРЕД КБ, ВПЕРЕД СПАРТАК.

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    Рейтинг: +42

    PickwickTea 23 февраля 2018, 00:52

    86м 1-2 шансов мало (

    0
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    Рейтинг: +5691

    Eddyson 23 февраля 2018, 00:51

    Мельгарехо джокернул. Давай еще один!

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    Рейтинг: +3509

    Fancyfall 23 февраля 2018, 00:50

    второй!

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    Рейтинг: +1060

    makson_klim 23 февраля 2018, 00:43

    где же Антошка???

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    Рейтинг: +1060

    makson_klim 23 февраля 2018, 00:40

    мда.....развалилась игра

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    Рейтинг: +1871

    Александ1982 23 февраля 2018, 00:35

    НЕ с такой игрой нехрен там делать(((

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    Рейтинг: +1465

    yarik1_78 23 февраля 2018, 00:32

    Е5 СВИНЕЙ Е5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    -2
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    Рейтинг: +876

    Cromathaar 23 февраля 2018, 00:29

    Разладилось без Ханни. Мне кажется, Ханни прям находка для Спартака. Первый острый пас со времен Алекса.

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