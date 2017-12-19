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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лестер - Манчестер Сити
Лестер - Манчестер Сити: обзор матча 19 декабря 2017
Лестер
19.12.2017, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Манчестер Сити
90+7'
Д. Варди (П)
26'
Б. Силва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Лестер - Манчестер Сити
Пенальти не реализован!
Р. Марез
Пенальти не реализован!
Д. Варди
ГОЛ!
Г. Жезус
3:4
ГОЛ!
Л. Нмеча
3:3
ГОЛ!
В. Иборра
3:2
ГОЛ!
Г. Магуайр
2:2
ГОЛ!
Я. Туре
1:2
ГОЛ!
И. Гюндоган
1:1
ГОЛ!
К. Фукс
1:0
Замена
Й. Беналуан
️️️️
А. Драгович
111'
Желтая карточка
Г. Магуайр
105'
96'
Желтая карточка
К. Уокер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Варди
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
Данило
90'
+1
Замена
Т. Деле-Баширу
️️️️
Ф. Фоден
88'
Замена
Л. Нмеча
️️️️
Б. Диас
81'
Замена
К. Уокер
️️️️
Э. Мангала
79'
Травма
Э. Мангала
Замена
Д. Грей
️️️️
Б. Чилвел
72'
61'
Желтая карточка
И. Гюндоган
Замена
Р. Марез
️️️️
М. Олбрайтон
57'
Замена
Д. Варди
️️️️
К. Ихеначо
57'
26'
ГОЛ! 0:1!
Б. Силва
Пас отдал
И. Гюндоган
Желтая карточка
К. Ихеначо
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
33
Бен Чилвел
ЛП
10
Энди Кинг
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
30
Синджи Оказаки
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
42
Яя Туре
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
21
Браим Диас
ЛФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
26
Рияд Марез
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
21
Демеако Духани
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Том Деле-Баширу
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
4-4-1-1
29
Хамер
28
Фукс
15
Драгович
5
Магуайр
12
Амарти
33
Чилвел
10
Кинг
10
Иборра
11
Олбрайтон
30
Оказаки
17
Ихеначо
4-1-1-2-2
1
Браво
13
Данило
5
Мангала
4
Адарабиойо
47
Зинченко
42
Туре
20
Гюндоган
20
Силва
47
Фоден
9
Жезус
21
Диас
33
Чилвел
10
Грей
10
Грей
33
Чилвел
15
Драгович
29
Беналуан
29
Беналуан
15
Драгович
11
Олбрайтон
26
Марез
26
Марез
11
Олбрайтон
17
Ихеначо
9
Варди
9
Варди
17
Ихеначо
47
Фоден
20
Деле-Баширу
20
Деле-Баширу
47
Фоден
5
Мангала
2
Уокер
2
Уокер
5
Мангала
21
Диас
14
Нмеча
14
Нмеча
21
Диас
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Сити
17
Элдин Якупович
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
21
Демеако Духани
ПЗ
31
Эдерсон
ВР
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Остались в запасе
21
Демеако Духани
ПЗ
31
Эдерсон
ВР
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Лестер - Манчестер Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
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