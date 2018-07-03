Нигерия - Аргентина

Обе команды Молодцы!!! Страстное рвение в игре к победе! И Нигерия и Аргентина достойны победы! Победил сильнейший! Аргентинцы дожали!!!
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|14 ноября, вторник
|19:30
|Аргентина
|2:4
|Нигерия
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7:1
|+6
|9
|2.
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3:5
|-2
|4
|3.
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3:4
|-1
|3
|4.
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2:5
|-3
|1
Обе команды Молодцы!!! Страстное рвение в игре к победе! И Нигерия и Аргентина достойны победы! Победил сильнейший! Аргентинцы дожали!!!
игры ноль и проходят дальше будет только хуже
Испания- -Аргентина и другие такие же грули
мда уж, зачем нужен видеоповтор если при чистой игре рукой в штрафной площади не назначают пенальти???? Аргентина не сможет, судья поможет!! Тьфу!
Проходят те кто должен ехать домой
Чакыргентина)))
Ну как же так! Давайте шоколадки поднажмите! Пусть гном домой едет )
дебилы мля, Дибала на лавке, а выпускают всяких кривоножек
Ну что Муса, твой выход..