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Судьи
Главный судья:
Чунейт Чакир (Стамбул)
Материалы

Нигерия - Аргентина

26.06.2018, Вторник, 21:00 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Первый Канал Чемпионат мира, 3 тур Нигерия - Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные 2017

14 ноября, вторник 19:30 Аргентина 2:4 Нигерия
Чемпионат мира 2014, группа F
3 тур
25 июня, среда 20:00 Нигерия 2:3 Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные 2011

1 июня, среда 22:00 Нигерия 4:1 Аргентина
Чемпионат мира 2010, группа B
1 тур
12 июня, суббота 18:00 Аргентина 1:0 Нигерия
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорватия 3 3 0 0 7:1 +6 9
2. Аргентина 3 1 1 1 3:5 -2 4
3. Нигерия 3 1 0 2 3:4 -1 3
4. Исландия 3 0 1 2 2:5 -3 1
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 26 июня 2018, 23:08

    Обе команды Молодцы!!! Страстное рвение в игре к победе! И Нигерия и Аргентина достойны победы! Победил сильнейший! Аргентинцы дожали!!!

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 26 июня 2018, 22:57

    игры ноль и проходят дальше будет только хуже

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 26 июня 2018, 22:57

    Испания- -Аргентина и другие такие же грули

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 26 июня 2018, 22:56

    мда уж, зачем нужен видеоповтор если при чистой игре рукой в штрафной площади не назначают пенальти???? Аргентина не сможет, судья поможет!! Тьфу!

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 26 июня 2018, 22:56

    Проходят те кто должен ехать домой

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    Рейтинг: +951

    matvei_72 26 июня 2018, 22:54

    Судья всё сделал чтобы Аргентина выиграла...

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    Рейтинг: +64

    VITOLD37 > matvei_72 26 июня 2018, 22:56

    Ну да поэтому и пеналь им нарисовал

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    Рейтинг: +951

    matvei_72 > VITOLD37 26 июня 2018, 22:57

    а два не заметил

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    Рейтинг: +201

    Батал Вселенский 26 июня 2018, 22:51

    Чакыргентина)))

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    Рейтинг: +487

    Иванов Иван Иванович 26 июня 2018, 22:48

    Ну как же так! Давайте шоколадки поднажмите! Пусть гном домой едет )

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    Рейтинг: +2711

    Masteralex 26 июня 2018, 22:32

    дебилы мля, Дибала на лавке, а выпускают всяких кривоножек

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    Рейтинг: +201

    Батал Вселенский 26 июня 2018, 22:32

    Ну что Муса, твой выход..

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