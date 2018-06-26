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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Дания - Франция
Дания - Франция: обзор матча 26 июня 2018
Дания
26.06.2018, вторник, 17:00
Чемпионат мира, группа C, 3 тур
0 : 0
Завершен
Франция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Франция
Замена
Л. Лерагер
️️️️
Т. Делэни
90'
+2
78'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
У. Дембеле
Замена
К. Дольберг
️️️️
А. Корнелиус
75'
68'
Замена
Н. Фекир
️️️️
А. Гризманн
Замена
В. Фишер
️️️️
П. Систо
60'
50'
Замена
Б. Менди
️️️️
Л. Эрнандес
Желтая карточка
Занка
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
13
Занка
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Томас Делэни
ОП
23
Пионе Систо
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Франция
16
Стив Манданда
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Тома Лемар
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Йонас Кнудсен
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
18
Лукас Лерагер
ЦП
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
1
Уго Льорис
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ЦП
6
Поль Погба
ЦП
12
Корентен Толиссо
ЦП
18
Набиль Фекир
АП
8
Флориан Товен
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
13
Занка
4
Кьер
13
Кристенсен
14
Дальсгаард
8
Делэни
23
Систо
17
Стригер Ларсен
10
Эриксен
9
Брейтуэйт
21
Корнелиус
4-1-1-2-2
16
Манданда
19
Сидибе
4
Варан
3
Кимпембе
21
Эрнандес
13
Канте
15
Н'Зонзи
7
Дембеле
8
Лемар
9
Жиру
7
Гризманн
8
Делэни
18
Лерагер
18
Лерагер
8
Делэни
21
Корнелиус
12
Дольберг
12
Дольберг
21
Корнелиус
23
Систо
15
Фишер
15
Фишер
23
Систо
21
Эрнандес
22
Менди
22
Менди
21
Эрнандес
7
Гризманн
18
Фекир
18
Фекир
7
Гризманн
7
Дембеле
10
Мбаппе
10
Мбаппе
7
Дембеле
Остались в запасе
Дания
Франция
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Йонас Кнудсен
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
23
Альфонсе Ареоля
ВР
1
Уго Льорис
ВР
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ЦП
6
Поль Погба
ЦП
12
Корентен Толиссо
ЦП
8
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Йонас Кнудсен
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
1
Уго Льорис
ВР
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
14
Блейз Матюиди
ЦП
6
Поль Погба
ЦП
12
Корентен Толиссо
ЦП
8
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Аге Хареиде
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Дания - Франция
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Рикки
(Посус-ди-Калдас)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
Первый канал
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