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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Бурсаспор
Трабзонспор - Бурсаспор: обзор матча 16 декабря 2017
Трабзонспор
16.12.2017, суббота, 19:30
Турция. Суперлига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Бурсаспор
51'
Ю. Языджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Бурсаспор
Желтая карточка
Ю. Куцка
53'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Языджи
Пас отдал
Ж. Перейра
51'
Желтая карточка
Т. Губочан
26'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Бурсаспор
23
Харун Текин
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
18
Пабло Баталья
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Богдан Станку
ЦФ
28
Джон Деларж
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Трабзонспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
20
Волкан Шен
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Бурсаспор
91
Рикардо Фати
ЦП
2-3-1-2
1
Киврак
27
Перейра
15
Губочан
33
Омюр
33
Куцка
5
Йокушлу
97
Языджи
17
Йылмаз
14
Н'Дойе
3-2-2
23
Текин
4
Тити
26
Ярдымджи
10
Эрдоган
18
Баталья
7
Агьеманг-Баду
28
Деларж
10
Станку
Остались в запасе
Трабзонспор
Бурсаспор
10
Тео Бонгонда
ПВ
18
Эстебан Альварадо
ВР
20
Волкан Шен
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
91
Рикардо Фати
ЦП
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
18
Эстебан Альварадо
ВР
20
Волкан Шен
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Остались в запасе
91
Рикардо Фати
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Статистика матча Трабзонспор - Бурсаспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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