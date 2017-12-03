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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фейренсе - Авеш
Фейренсе - Авеш: обзор матча 03 декабря 2017
Фейренсе
03.12.2017, воскресенье, 19:00
Португалия. Примейра, 13 тур
0 : 1
Завершен
Авеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейренсе - Авеш
80'
Желтая карточка
С. Агра
Начало матча
Статистика матча Фейренсе - Авеш
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фейренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фейренсе
2 : 1
18.05.2019
Авеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Санта-Клара
4 : 4
11.05.2019
Фейренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фейренсе
4 : 4
04.05.2019
Шавиш
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
1 : 0
27.04.2019
Фейренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фейренсе
0 : 2
20.04.2019
Брага
Авеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Портимоненси
2 : 0
26.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Авеш
0 : 5
21.07.2020
Бенфика
Португалия. Примейра, 32 тур
Санта-Клара
3 : 0
14.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
4 : 0
04.07.2020
Авеш
Информация о матче
Стадион:
Марколину-де-Каштру
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