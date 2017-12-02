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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Сьон
Люцерн - Сьон: обзор матча 02 декабря 2017
Люцерн
02.12.2017, суббота, 21:00
Швейцария. Суперлига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Сьон
30'
Б. Кукели (АГ)
44'
Р. Циглер (П)
41'
С. Учан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Сьон
Желтая карточка
М. Шульц
51'
44'
Желтая карточка
Б. Кукели
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Циглер
44'
41'
ГОЛ! 1:1!
С. Учан
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Кукели
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
1
Йонас Омлин
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
7
Клаудио Лустенбергер
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
15
Марко Шнойвли
ЦФ
Главный тренер
Марио Фрик
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
16
Бурим Кукели
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
Главный тренер
Дидье Толо
Люцерн
1
Давид Цибунг
ВР
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
Сьон
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
13
Грегори Карлен
АП
3-1-1
1
Омлин
3
Циглер
7
Лустенбергер
10
Шульц
11
Шурпф
15
Шнойвли
1-3
18
Фикеншер
32
Димарко
16
Кукели
23
Касами
48
Учан
Остались в запасе
Люцерн
Сьон
1
Давид Цибунг
ВР
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
Главный тренер
Марио Фрик
13
Грегори Карлен
АП
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Толо
Остались в запасе
1
Давид Цибунг
ВР
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
Остались в запасе
13
Грегори Карлен
АП
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
Главный тренер
Марио Фрик
Главный тренер
Дидье Толо
Статистика матча Люцерн - Сьон
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
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Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
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Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
Стадион:
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