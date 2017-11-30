Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Дженоа - Кротоне
Дженоа - Кротоне: обзор матча 30 ноября 2017
Дженоа
30.11.2017, четверг, 23:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Кротоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Дженоа - Кротоне
Желтая карточка
И. Кофи
83'
66'
Желтая карточка
К. Сульич
57'
Желтая карточка
Б. Мартелла
16'
Желтая карточка
Ш. Шимич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
8
Аристотелес Ромеро
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
9
Сими
ЦФ
3-2-1
16
Ламанна
4
Бираски
13
Россеттини
19
Джентилетти
5
Кофи
11
Риччи
88
Лазович
4-3-3
12
Феста
19
Фараони
56
Шимич
6
Кабрера
15
Айети
87
Мартелла
21
Крочата
8
Ромеро
17
Будимир
8
Стоян
24
Сульич
Остались в запасе
Дженоа
Кротоне
1
Маттиа Перин
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
21
Алекс Кордас
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Дженоа - Кротоне
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Дженоа
Кротоне
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
Экс-защитник «Уфы» Неделчару перешел из АЕКа в «Кротоне»
2021.07.17 11:14
«Интер» объявил о переходе 38-летнего вратаря Кордаса. Он пропустил 91 гол в прошлом сезоне
2021.06.25 17:20
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+