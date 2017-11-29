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Расписание матчей
Испания. Кубок
Лас-Пальмас - Депортиво
Лас-Пальмас - Депортиво: обзор матча 29 ноября 2017
Лас-Пальмас
29.11.2017, среда, 23:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 3
Первый матч – 4 : 1
Завершен
Депортиво
58'
Э. Толедо
90+4'
Л. Реми
41'
Э. Чолак
53'
Б. Валле Балонга
80'
Б. Валле Балонга
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лас-Пальмас - Депортиво
ГОЛ! 2:3!
Л. Реми
90'
+4
86'
Желтая карточка
П. Москера
80'
ГОЛ! 1:3!
Б. Валле Балонга
Пас отдал
Лукас
Желтая карточка
У. Таннан
61'
ГОЛ! 1:2!
Э. Толедо
Пас отдал
У. Таннан
58'
53'
ГОЛ! 0:2!
Б. Валле Балонга
Пас отдал
Лукас
Желтая карточка
С. Сампер
52'
41'
ГОЛ! 0:1!
Э. Чолак
Пас отдал
К. Хиль
Желтая карточка
В. Гомес
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Борха Эррера
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
16
Серхи Сампер
ОП
19
Эрнан Толедо
ЦП
14
Эрнан
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Депортиво
25
Костел Пантилимон
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
8
Гильерме
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
7
Лукас
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
Депортиво
23
Рубен
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
28
Оскар Пинчи
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
20
Адриан
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Чичисола
15
Эррера
2
Симон
16
Айтами
23
Наварро
16
Сампер
19
Толедо
14
Эрнан
4
Гомес
7
Витоло
9
Кальери
1-4-2
25
Пантилимон
5
Шер
8
Чолак
8
Гильерме
5
Москера
10
Хиль
19
Валле Балонга
7
Лукас
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Депортиво
6
Уссама Таннан
АП
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
23
Рубен
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
28
Оскар Пинчи
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
6
Уссама Таннан
АП
13
Рауль Лисоайн
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
28
Оскар Пинчи
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Лас-Пальмас - Депортиво
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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