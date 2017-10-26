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Расписание матчей
Испания. Кубок
Депортиво - Лас-Пальмас
Депортиво - Лас-Пальмас: обзор матча 26 октября 2017
Депортиво
26.10.2017, четверг, 21:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 4
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Лас-Пальмас
59'
Лукас
81'
Х. Кальери
90'
Х. Кальери
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Депортиво - Лас-Пальмас
90'
ГОЛ! 1:2!
Х. Кальери
Пас отдал
Эрнан
81'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кальери
Пас отдал
Х. Виера
ГОЛ! 1:0!
Лукас
Пас отдал
З. Баккали
59'
49'
Желтая карточка
Д. Симон
Желтая карточка
Гильерме
39'
33'
Желтая карточка
Тана
Вторая желтая
Хуанфран
24'
Желтая карточка
Хуанфран
24'
Желтая карточка
Э. Экспозито
9'
6'
Желтая карточка
Х. Виера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
24
Хуанфран
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
8
Гильерме
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
4
Висенте Гомес
ЦП
11
Момо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Депортиво
25
Костел Пантилимон
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Борха Эррера
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
14
Эрнан
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
3-5-1-1
22
Тытонь
5
Шер
26
Сидней
3
Наварро
8
Экспозито
8
Гильерме
16
Гама
8
Вальверде
24
Хуанфран
11
Баккали
7
Лукас
4-2-2-1
13
Лисоайн
6
Бигас
23
Кастельяно
2
Симон
3
Лемос
4
Гомес
11
Момо
10
Виера
7
Витоло
24
Тана
Остались в запасе
Депортиво
Лас-Пальмас
25
Костел Пантилимон
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
16
Серхи Сампер
ОП
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Борха Эррера
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Остались в запасе
16
Серхи Сампер
ОП
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Борха Эррера
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Депортиво - Лас-Пальмас
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
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Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
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