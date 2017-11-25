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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Акхисар Беледиеспор
Гезтепе - Акхисар Беледиеспор: обзор матча 25 ноября 2017
Гезтепе
25.11.2017, суббота, 14:00
Турция. Суперлига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Акхисар Беледиеспор
70'
С. Шахин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Акхисар Беледиеспор
90'
Желтая карточка
С. Айдогду
Желтая карточка
А. Яхович
77'
ГОЛ! 1:0!
С. Шахин
70'
Желтая карточка
С. Шахин
65'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
34
Бету
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
4
Райко Ротман
ЦП
21
Сельджук Шахин
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
89
Кадир Келеш
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Гезтепе
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
9
Принс Сегбефиа
ЦП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
29
Олкан Адин
ЦЗ
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
88
Иоан Хора
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
1-2-2
34
Бету
3
Траоре
4
Ротман
21
Шахин
94
Гуффран
18
Яхович
2-1-3-3
25
Лукач
88
Османпаша
22
Юмлу
13
Лопеш
89
Келеш
8
Айдогду
18
Джевикер
12
Ларссон
11
Айик
11
Эмнес
Остались в запасе
Гезтепе
Акхисар Беледиеспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
9
Принс Сегбефиа
ЦП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
99
Фатих Озтюрк
ВР
29
Олкан Адин
ЦЗ
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
88
Иоан Хора
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
Главный тренер
Чихат Арслан
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
9
Принс Сегбефиа
ЦП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
29
Олкан Адин
ЦЗ
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
88
Иоан Хора
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Чихат Арслан
Статистика матча Гезтепе - Акхисар Беледиеспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
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