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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Коламбус
Торонто - Коламбус: обзор матча 30 ноября 2017
Торонто
30.11.2017, четверг, 03:30
США. МЛС, 1/2 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Коламбус
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Торонто - Коламбус
86'
Желтая карточка
Д. Менса
Желтая карточка
М. Брэдли
78'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
25
Алекс Боно
ВР
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
3
Дрю Мур
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
2
Джастин Морроу
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
7
Виктор Васкес
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Коламбус
1
Зак Стеффен
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
10
Федерико Игуаин
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Торонто
1
Клинт Ирвин
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
4
Николас Хаслер
ЦП
26
Армандо Купер
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
Коламбус
41
Брэд Стувер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
16
Эктор Хименес
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
14
Адам Ян
ЦФ
3-2-3-1
25
Боно
3
Мур
17
Мавинга
2
Морроу
15
Савалета
33
Бейташур
21
Осорио
4
Брэдли
7
Васкес
21
Джовинко
3-3-1-1
1
Стеффен
25
Аффул
6
Менса
23
Уилльямс
22
Мерам
10
Игуаин
20
Трапп
7
Сантуш
9
Камара
Остались в запасе
Торонто
Коламбус
1
Клинт Ирвин
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
4
Николас Хаслер
ЦП
26
Армандо Купер
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
41
Брэд Стувер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
16
Эктор Хименес
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
14
Адам Ян
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
1
Клинт Ирвин
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
4
Николас Хаслер
ЦП
26
Армандо Купер
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
16
Эктор Хименес
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
14
Адам Ян
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Торонто - Коламбус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
- : -
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
0 : 2
19.10.2026
Коламбус
Информация о матче
Стадион:
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