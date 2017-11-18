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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Лугано
Санкт-Галлен - Лугано: обзор матча 18 ноября 2017
Санкт-Галлен
18.11.2017, суббота, 21:00
Швейцария. Суперлига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Лугано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Лугано
90'
Желтая карточка
Ж. Киассумбуа
29'
Желтая карточка
Ф. Дапрела
27'
Желтая карточка
К. Ледесма
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Даниэль Лопар
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
70
Марко Араторе
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
23
Петер Тшернегг
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
Лугано
1
Жоэль Киассумбуа
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
91
Драган Михайлович
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
19
Александер Герндт
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Санкт-Галлен
1
Деян Стоянович
ВР
7
Степан Кукурузович
ЦП
6
Ален Висс
ЦП
Лугано
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
2-3
1
Лопар
29
Мусаву-Кинг
9
Алексич
70
Араторе
10
Барнетта
23
Тшернегг
1-2-1
1
Киассумбуа
5
Дапрела
91
Михайлович
24
Ледесма
19
Герндт
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Лугано
1
Деян Стоянович
ВР
7
Степан Кукурузович
ЦП
6
Ален Висс
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
1
Деян Стоянович
ВР
7
Степан Кукурузович
ЦП
6
Ален Висс
ЦП
Остались в запасе
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Санкт-Галлен - Лугано
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
- : -
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
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