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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бурсаспор - Гезтепе
Бурсаспор - Гезтепе: обзор матча 18 ноября 2017
Бурсаспор
18.11.2017, суббота, 14:00
Турция. Суперлига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Гезтепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бурсаспор - Гезтепе
49'
Желтая карточка
Р. Ротман
29'
Желтая карточка
А. Яхович
15'
Желтая карточка
А. Траоре
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурсаспор
23
Харун Текин
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
18
Пабло Баталья
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
10
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Гезтепе
34
Бету
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
21
Сельджук Шахин
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Бурсаспор
28
Джон Деларж
ЦФ
Гезтепе
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
9
Принс Сегбефиа
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
1-3-2
23
Текин
26
Ярдымджи
91
Фати
18
Баталья
7
Агьеманг-Баду
10
Станку
14
Хоркера
1-2-2
34
Бету
3
Траоре
21
Шахин
4
Ротман
18
Яхович
94
Гуффран
Остались в запасе
Бурсаспор
Гезтепе
28
Джон Деларж
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
9
Принс Сегбефиа
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
28
Джон Деларж
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
9
Принс Сегбефиа
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
Главный тренер
Хамза Хамзаоглу
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Бурсаспор - Гезтепе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Бурса Ататюрк
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