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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Лозанна-Спорт
Грассхоппер - Лозанна-Спорт: обзор матча 04 ноября 2017
Грассхоппер
04.11.2017, суббота, 21:00
Швейцария. Суперлига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Лозанна-Спорт
68'
Жеффрен
90+3'
М. Башич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грассхоппер - Лозанна-Спорт
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Башич
90'
+3
80'
Желтая карточка
Г. Торрес
ГОЛ! 1:0!
Жеффрен
68'
Желтая карточка
М. Джуричин
63'
Желтая карточка
М. Башич
49'
Начало матча
Статистика матча Грассхоппер - Лозанна-Спорт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
- : -
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
- : -
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Лозанна-Спорт
0 : 4
20.09.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
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