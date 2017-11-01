Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Нью-Йорк Сити
Коламбус - Нью-Йорк Сити: обзор матча 01 ноября 2017
Коламбус
01.11.2017, среда, 03:00
США. МЛС, 1/4 финала
4 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Нью-Йорк Сити
6'
О. Камара
69'
Д. Мерам
90+3'
Х. Аффул
78'
Д. Вилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Коламбус - Нью-Йорк Сити
ГОЛ! 3:1!
Х. Аффул
90'
+3
78'
ГОЛ! 2:1!
Д. Вилья
ГОЛ! 2:0!
Д. Мерам
69'
65'
Желтая карточка
Р. Матаррита
ГОЛ! 1:0!
О. Камара
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
1
Зак Стеффен
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
20
Вил Трапп
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
10
Федерико Игуаин
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
3
Этан Уайт
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Коламбус
41
Брэд Стувер
ВР
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
14
Адам Ян
ЦФ
23
Кекута Манне
ЦФ
Нью-Йорк Сити
25
Эйрик Йохансен
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
23
Андраж Струна
ЦП
15
Томас МакНамара
ЦП
5
Майки Лопес
ЦП
3-4-1-1
1
Стеффен
6
Менса
23
Уилльямс
25
Аффул
20
Трапп
10
Игуаин
16
Хименес
22
Мерам
7
Сантуш
9
Камара
2-3-1-1
1
Джонсон
13
Бриллант
3
Уайт
10
Моралес
4
Ринг
21
Эррера
11
Харрисон
7
Вилья
Остались в запасе
Коламбус
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
14
Адам Ян
ЦФ
23
Кекута Манне
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
25
Эйрик Йохансен
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
23
Андраж Струна
ЦП
15
Томас МакНамара
ЦП
5
Майки Лопес
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
14
Адам Ян
ЦФ
23
Кекута Манне
ЦФ
Остались в запасе
25
Эйрик Йохансен
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
23
Андраж Струна
ЦП
15
Томас МакНамара
ЦП
5
Майки Лопес
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Коламбус - Нью-Йорк Сити
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
- : -
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
0 : 2
19.10.2026
Коламбус
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
Новости команд
Все
Коламбус
Нью-Йорк Сити
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
1
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Коламбус» – «Атланта Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.65
24 мая
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
1
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Коламбус» – «Атланта Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.65
24 мая
Победитель Евро-2016, игравший за «Барсу», перешел в «Коламбус»
20 февраля
На матче с участием Месси был установлен рекорд посещаемости стадиона
2025.04.20 11:29
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
2025.09.25 07:51
Прогноз на точный счeт матча «Нью-Йорк Сити» – «Атланта Юнайтед»: МЛС, 13 июня 2025 года
2025.06.12 11:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+