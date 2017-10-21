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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Трабзонспор
Йени Малатьяспор - Трабзонспор: обзор матча 21 октября 2017
Йени Малатьяспор
21.10.2017, суббота, 19:30
Турция. Суперлига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Трабзонспор
45+2'
О. Йокушлу (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Трабзонспор
90'
+3
Красная карточка
Ю. Языджи
Желтая карточка
Я. Айхан
90'
+2
Желтая карточка
Х. Бутаиб
69'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
О. Йокушлу
45'
+2
31'
Вторая желтая
Х. Соса
12'
Желтая карточка
Х. Соса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
26
Али Сиссоко
ЦЗ
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Йени Малатьяспор
30
Артуро Мина
ЦЗ
2
Садио Диалло
ЦФ
33
Мустафа Алтынтас
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Трабзонспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
2-3
26
Сиссоко
2
Айхан
10
Баразит
10
Бюйюк
29
Бутаиб
1-4-1-1
1
Киврак
27
Перейра
5
Йокушлу
7
Соса
10
Шахан
12
Онази
97
Языджи
17
Йылмаз
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Трабзонспор
30
Артуро Мина
ЦЗ
2
Садио Диалло
ЦФ
33
Мустафа Алтынтас
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
18
Эстебан Альварадо
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
30
Артуро Мина
ЦЗ
2
Садио Диалло
ЦФ
33
Мустафа Алтынтас
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Остались в запасе
18
Эстебан Альварадо
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Йени Малатьяспор - Трабзонспор
2
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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