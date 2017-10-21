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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Мехелен
Эйпен - Мехелен: обзор матча 21 октября 2017
Эйпен
21.10.2017, суббота, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
4 : 1
Завершен
Мехелен
26'
Э. Оканси
34'
Э. Оканси
35'
Н. Вердье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйпен - Мехелен
Желтая карточка
А. Афиф
82'
Желтая карточка
Н. Вердье
45'
+1
ГОЛ! 3:0!
Н. Вердье
35'
34'
Желтая карточка
Э. Цоцалич
ГОЛ! 2:0!
Э. Оканси
Пас отдал
А. Афиф
34'
Желтая карточка
Э. Оканси
27'
ГОЛ! 1:0!
Э. Оканси
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
22
Сиб Блондель
ЦЗ
99
Николя Вердье
ЦФ
30
Акрам Афиф
ЦФ
28
Эрик Оканси
ЦФ
9
Мбай Лей
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Мехелен
26
Колин Коосеманс
ВР
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
7
Тим Маттис
ЦП
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Эйпен
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
25
Джордж Ямабо
ЦП
Мехелен
1
Антони Морис
ВР
23
Файкал Реррас
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
1-4
1
ван Кромбрадж
22
Блондель
99
Вердье
9
Лей
28
Оканси
30
Афиф
2-1-1
26
Коосеманс
6
Цоцалич
27
Томечак
11
Эль-Мессауди
7
Маттис
Остались в запасе
Эйпен
Мехелен
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
25
Джордж Ямабо
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
1
Антони Морис
ВР
23
Файкал Реррас
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Остались в запасе
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
25
Джордж Ямабо
ЦП
Остались в запасе
1
Антони Морис
ВР
23
Файкал Реррас
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Фредерик Вандербист
Статистика матча Эйпен - Мехелен
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Ломмел
0 : 0
19.09.2026
Мехелен
Информация о матче
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Эйпен
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