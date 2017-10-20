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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Осасуна - Барселона Б
Осасуна - Барселона Б: обзор матча 20 октября 2017
Осасуна
20.10.2017, пятница, 22:00
Испания. Сегунда, 11 тур
2 : 2
Завершен
Барселона Б
47'
Ф. Мерида
22'
Д. Конча
32'
К. Аленья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Барселона Б
Желтая карточка
У. Гарсия
90'
+3
Красная карточка
Ф. Мерида
64'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Мерида
47'
Желтая карточка
Р. Торрес
40'
Желтая карточка
Ф. Мерида
37'
32'
ГОЛ! 0:2!
К. Аленья
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Конча
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Осасуна - Барселона Б
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Барселона Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Барселона Б
0 : 2
02.06.2018
Сарагоса
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
0 : 0
27.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Барселона Б
3 : 1
20.05.2018
Кадис
Испания. Сегунда, 39 тур
Спортинг
2 : 3
12.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Барселона Б
0 : 1
05.05.2018
Реус Депортиу
Информация о матче
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