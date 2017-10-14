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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Гезтепе
Антальяспор - Гезтепе: обзор матча 14 октября 2017
Антальяспор
14.10.2017, суббота, 16:30
Турция. Суперлига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Гезтепе
27'
Майкон
8'
А. Яхович
19'
А. Яхович
90+2'
О. Сисманоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Гезтепе
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
О. Сисманоглу
45'
+1
Желтая карточка
С. Шахин
Вторая желтая
Сандро
28'
ГОЛ! 1:2!
Майкон
Пас отдал
С. Это'О
27'
Желтая карточка
Сандро
26'
Желтая карточка
Й. Джуру
23'
19'
ГОЛ! 0:2!
А. Яхович
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Яхович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
5
Йохан Джуру
ЦЗ
33
Диего Анжело
ЦЗ
77
Муса Низам
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
70
Шарлес
ЦП
30
Сандро
ЦП
14
Самир Насри
ЦП
11
Майкон
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Гезтепе
34
Бету
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
21
Сельджук Шахин
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Антальяспор
1
Озан Озенк
ВР
82
Айдын Карабулут
ЦП
20
Чико
ЦП
Гезтепе
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
4-3-3
5
Джуру
77
Низам
33
Челустка
33
Анжело
70
Шарлес
30
Сандро
14
Насри
9
Это'О
7
Менез
11
Майкон
3-3-1
34
Бету
3
Траоре
14
Пейберне
55
Сариоглу
21
Шахин
5
Скарионе
4
Ротман
18
Яхович
Остались в запасе
Антальяспор
Гезтепе
1
Озан Озенк
ВР
82
Айдын Карабулут
ЦП
20
Чико
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
1
Озан Озенк
ВР
82
Айдын Карабулут
ЦП
20
Чико
ЦП
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
77
Омер Сисманоглу
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Антальяспор - Гезтепе
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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