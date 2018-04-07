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Материалы

Монако - Нант

07.04.2018, Суббота, 18:00 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Франция. Лига 1, 32 тур Монако - Нант
Франция. Лига 1 (2017/2018)
15 тур
29 ноября, среда 21:00 Нант 1:0 Монако
Франция. Лига 1 (2016/2017)
28 тур
5 марта, воскресенье 23:00 Монако 4:0 Нант
2 тур
20 августа, суббота 18:00 Нант 0:1 Монако
Франция. Лига 1 (2015/2016)
28 тур
28 февраля, воскресенье 16:00 Нант 0:0 Монако
14 тур
21 ноября, суббота 22:00 Монако 1:0 Нант
Франция. Лига 1 (2014/2015)
21 тур
17 января, суббота 22:00 Монако 1:0 Нант
3 тур
24 августа, воскресенье 23:00 Нант 0:1 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
32 тур
6 апреля, воскресенье 23:00 Монако 3:1 Нант
14 тур
24 ноября, воскресенье 23:59 Нант 0:1 Монако
Франция. Лига 1 (2008/2009)
20 тур
10 января, суббота 23:00 Монако 1:2 Нант
2 тур
16 августа, суббота 21:00 Нант 1:1 Монако
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 6 3 108:29 +79 93
2. Монако 38 24 8 6 85:45 +40 80
3. Лион 38 23 9 6 87:43 +44 78
4. Марсель 38 22 11 5 80:47 +33 77
5. Ренн 38 16 10 12 50:44 +6 58
6. Бордо 38 16 7 15 53:48 +5 55
7. Сент-Этьен 38 15 10 13 47:50 -3 55
8. Ницца 38 15 9 14 53:52 +1 54
9. Нант 38 14 10 14 36:41 -5 52
10. Монпелье 38 11 18 9 36:33 +3 51
11. Дижон 38 13 9 16 55:73 -18 48
12. Генгам 38 12 11 15 48:59 -11 47
13. Амьен 38 12 9 17 37:42 -5 45
14. Анжер 38 9 14 15 42:52 -10 41
15. Страсбур 38 9 11 18 44:67 -23 38
16. Кан 38 10 8 20 27:52 -25 38
17. Лилль 38 10 8 20 41:67 -26 38
18. Тулуза 38 9 10 19 38:54 -16 37
19. Труа 38 9 6 23 32:59 -27 33
20. Метц 38 6 8 24 34:76 -42 26
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