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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Генгам
Сент-Этьен - Генгам: обзор матча 18 марта 2018
Сент-Этьен
18.03.2018, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 0
Завершен
Генгам
29'
Н. Суботич
79'
Р. Кабелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Генгам
ГОЛ! 2:0!
Р. Кабелла
Пас отдал
Ж. Бамба
79'
Желтая карточка
В. Пажо
75'
65'
Желтая карточка
М. Тюрам
Желтая карточка
Л. Перрен
52'
35'
Желтая карточка
М. Коко
ГОЛ! 1:0!
Н. Суботич
Пас отдал
Р. Берич
29'
25'
Желтая карточка
Ж. Мартинс Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Оле Селнаэс
ОП
5
Реми Кабелла
АП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
18
Лебоганг Фири
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
4-2-2-2
16
Руффье
11
Силва
24
Перрен
3
Суботич
26
Дебюши
6
М'Вила
10
Селнаэс
19
Бамба
5
Кабелла
9
Берич
22
Монне-Паке
4-2-2-2
1
Юнссон
32
Икоко
7
Мартинс Перейра
29
Кербра
15
Сорбон
19
Гренье
18
Фири
97
Коко
10
Бляс
7
Бриан
9
Тюрам
Остались в запасе
Сент-Этьен
Генгам
17
Ромен Амума
ЦФ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
7
Йени Нгбакото
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
Остались в запасе
17
Ромен Амума
ЦФ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Остались в запасе
7
Йени Нгбакото
ПВ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
5
Мустафа Диалло
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Сент-Этьен - Генгам
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
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Стадион:
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