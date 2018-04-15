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Материалы

Шальке-04 - Боруссия

15.04.2018, Воскресенье, 16:30 мск Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена Трансляция: МАТЧ! Футбол 3 Германия. Бундеслига, 30 тур Шальке-04 - Боруссия
Германия. Бундеслига (2017/2018)
13 тур
25 ноября, суббота 17:30 Боруссия 4:4 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2016/2017)
26 тур
1 апреля, суббота 16:30 Шальке-04 1:1 Боруссия
9 тур
29 октября, суббота 19:30 Боруссия 0:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2015/2016)
29 тур
10 апреля, воскресенье 16:30 Шальке-04 2:2 Боруссия
12 тур
8 ноября, воскресенье 17:30 Боруссия 3:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2014/2015)
23 тур
28 февраля, суббота 17:30 Боруссия 3:0 Шальке-04
6 тур
27 сентября, суббота 17:30 Шальке-04 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2013/2014)
27 тур
25 марта, вторник 23:00 Боруссия 0:0 Шальке-04
10 тур
26 октября, суббота 17:30 Шальке-04 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2012/2013)
25 тур
9 марта, суббота 18:30 Шальке-04 2:1 Боруссия
8 тур
20 октября, суббота 17:30 Боруссия 1:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2011/2012)
31 тур
14 апреля, суббота 17:30 Шальке-04 1:2 Боруссия
14 тур
26 ноября, суббота 18:30 Боруссия 2:0 Шальке-04
Суперкубок Германии 2011
Финал
23 июля, суббота 22:30 Шальке-04 0:0
(4:3)п		 Боруссия
Германия. Бундеслига (2010/2011)
21 тур
4 февраля, пятница 22:30 Боруссия 0:0 Шальке-04
4 тур
19 сентября, воскресенье 19:30 Шальке-04 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2009/2010)
24 тур
26 февраля, пятница 22:30 Шальке-04 2:1 Боруссия
7 тур
26 сентября, суббота 17:30 Боруссия 0:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2008/2009)
21 тур
20 февраля, пятница 22:30 Шальке-04 1:1 Боруссия
4 тур
13 сентября, суббота 17:30 Боруссия 3:3 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2007/2008)
19 тур
10 февраля, воскресенье 19:00 Боруссия 2:3 Шальке-04
2 тур
18 августа, суббота 17:30 Шальке-04 4:1 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ 15 апреля 2018, 17:19

    3 опасных момента за тайм на двоих...
    Дёрнул же чёрт ТБ2.5 поставить!

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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ 15 апреля 2018, 17:02

    ТМ 2.5 10000%
    Вратари отлично играют, ударов в створ мало.

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