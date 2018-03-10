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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Боруссия М
Байер - Боруссия М: обзор матча 10 марта 2018
Байер
10.03.2018, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия М
90+3'
Ю. Брандт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Боруссия М
ГОЛ! 1:0!
Ю. Брандт
90'
+3
75'
Желтая карточка
К. Крамер
69'
Желтая карточка
Я. Вестергор
61'
Желтая карточка
Д. Закария
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-1-1-3
1
Лено
18
Венделл
4
Та
5
Бендер
8
Бендер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
29
Хаверц
17
Бэйли
31
Фолланд
4-2-3-1
1
Зоммер
23
Вестергор
28
Гинтер
24
Янчке
30
Эльведи
6
Закария
23
Крамер
32
Грифо
13
Штиндль
9
Азар
25
Бобадилья
Остались в запасе
Байер
Боруссия М
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Байер - Боруссия М
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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