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Ганновер-96 - Вольфсбург

28.01.2018, Воскресенье, 20:00 мск Ганновер, стадион Эйч-Ди-Ай-Арена Трансляция: МАТЧ! Футбол 3 Германия. Бундеслига, 20 тур Ганновер-96 - Вольфсбург
Германия. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
25 октября, среда 19:30 Вольфсбург 1:0 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2017/2018)
3 тур
9 сентября, суббота 16:30 Вольфсбург 1:1 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2015/2016)
24 тур
1 марта, вторник 22:00 Ганновер-96 0:4 Вольфсбург
7 тур
26 сентября, суббота 16:30 Вольфсбург 1:1 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2014/2015)
31 тур
2 мая, суббота 16:30 Вольфсбург 2:2 Ганновер-96
14 тур
6 декабря, суббота 17:30 Ганновер-96 1:3 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2013/2014)
18 тур
25 января, суббота 18:30 Вольфсбург 1:3 Ганновер-96
1 тур
10 августа, суббота 17:30 Ганновер-96 2:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2012/2013)
19 тур
26 января, суббота 18:30 Ганновер-96 2:1 Вольфсбург
2 тур
2 сентября, воскресенье 17:30 Вольфсбург 0:4 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2011/2012)
30 тур
11 апреля, среда 22:00 Ганновер-96 2:0 Вольфсбург
13 тур
19 ноября, суббота 18:30 Вольфсбург 4:1 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2010/2011)
21 тур
5 февраля, суббота 17:30 Ганновер-96 1:0 Вольфсбург
4 тур
18 сентября, суббота 17:30 Вольфсбург 2:0 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2009/2010)
24 тур
28 февраля, воскресенье 17:30 Ганновер-96 0:1 Вольфсбург
7 тур
26 сентября, суббота 17:30 Вольфсбург 4:2 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2008/2009)
33 тур
16 мая, суббота 17:30 Ганновер-96 0:5 Вольфсбург
16 тур
7 декабря, воскресенье 19:00 Вольфсбург 2:1 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2007/2008)
27 тур
5 апреля, суббота 17:30 Вольфсбург 3:2 Ганновер-96
10 тур
21 октября, воскресенье 19:00 Ганновер-96 2:2 Вольфсбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
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