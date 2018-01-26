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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Боруссия М
Айнтрахт - Боруссия М: обзор матча 26 января 2018
Айнтрахт
26.01.2018, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия М
43'
К. Боатенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Боруссия М
78'
Желтая карточка
Т. Янчке
Желтая карточка
А. Баркок
73'
Желтая карточка
К. Сальседо
70'
59'
Желтая карточка
Д. Закария
ГОЛ! 1:0!
К. Боатенг
Пас отдал
Т. Чендлер
43'
Желтая карточка
А. Ребич
30'
Желтая карточка
О. Маскарель
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Мият Гачинович
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
3-3-3-1
1
Градецки
20
Хасебе
13
Сальседо
5
Фалет
27
Вольф
8
Маскарель
22
Чендлер
9
Ребич
27
Боатенг
8
Гачинович
22
Аллер
4-2-1-3
1
Зоммер
23
Вестергор
28
Гинтер
30
Эльведи
17
Вендт
6
Закария
23
Крамер
27
Кюизанс
7
Херрманн
13
Штиндль
9
Азар
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия М
37
Ян Циммерманн
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
7
Йонас Хофманн
ПВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
37
Ян Циммерманн
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия М
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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