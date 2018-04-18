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Интер - Кальяри

17.04.2018, Вторник, 21:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: МАТЧ! Футбол 2 Италия. Серия А, 33 тур Интер - Кальяри
Италия. Серия А (2017/2018)
14 тур
25 ноября, суббота 22:45 Кальяри 1:3 Интер
Италия. Серия А (2016/2017)
27 тур
5 марта, воскресенье 17:00 Кальяри 1:5 Интер
8 тур
16 октября, воскресенье 16:00 Интер 1:2 Кальяри
Италия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
15 декабря, вторник 23:00 Интер 3:0 Кальяри
Италия. Серия А (2014/2015)
24 тур
23 февраля, понедельник 23:00 Кальяри 1:2 Интер
5 тур
28 сентября, воскресенье 17:00 Интер 1:4 Кальяри
Италия. Серия А (2013/2014)
25 тур
23 февраля, воскресенье 18:00 Интер 1:1 Кальяри
6 тур
29 сентября, воскресенье 17:00 Кальяри 1:1 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
32 тур
14 апреля, воскресенье 17:00 Кальяри 2:0 Интер
13 тур
18 ноября, воскресенье 18:00 Интер 2:2 Кальяри
Италия. Серия А (2011/2012)
31 тур
7 апреля, суббота 17:00 Кальяри 2:2 Интер
12 тур
19 ноября, суббота 21:00 Интер 2:1 Кальяри
Италия. Серия А (2010/2011)
26 тур
19 февраля, суббота 22:45 Интер 1:0 Кальяри
7 тур
17 октября, воскресенье 14:30 Кальяри 0:1 Интер
Италия. Серия А (2009/2010)
23 тур
7 февраля, воскресенье 17:00 Интер 3:0 Кальяри
4 тур
20 сентября, воскресенье 17:00 Кальяри 1:2 Интер
Италия. Серия А (2008/2009)
37 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Кальяри 2:1 Интер
18 тур
10 января, суббота 22:30 Интер 1:1 Кальяри
Италия. Серия А (2007/2008)
35 тур
27 апреля, воскресенье 17:00 Интер 2:1 Кальяри
16 тур
16 декабря, воскресенье 22:30 Кальяри 0:2 Интер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 17 апреля 2018, 22:23

    Интер просто обязан побеждать, если хочет попасть в ЛЧ

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