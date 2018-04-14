Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Интер
Аталанта - Интер: обзор матча 14 апреля 2018
Аталанта
14.04.2018, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 0
Завершен
Интер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Интер
Желтая карточка
Д. Манчини
90'
+2
Желтая карточка
А. Масиелло
82'
Желтая карточка
М. Кальдара
62'
55'
Желтая карточка
Б. Валеро
Желтая карточка
Р. Толой
37'
32'
Желтая карточка
Ж. Миранда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
12
Рафинья
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
87
Антонио Кандрева
ПП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
3-3-2-1
1
Бериша
2
Толой
33
Хатебур
23
Кальдара
8
Госенс
15
де Рон
5
Масиелло
8
Фройлер
4
Кристанте
10
Гомес
3-2-3-1-1
1
Ханданович
18
Сантон
13
Миранда
14
Шкриньяр
2
Канселу
33
Д'Амброзио
12
Рафинья
6
Валеро
21
Гальярдини
5
Перишич
9
Икарди
Остались в запасе
Аталанта
Интер
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
87
Антонио Кандрева
ПП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
87
Антонио Кандрева
ПП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Аталанта - Интер
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
Аталанта
Интер
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+