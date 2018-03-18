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Сампдория - Интер

18.03.2018, Воскресенье, 14:30 мск Генуя, стадион Луиджи Феррарис Трансляция: МАТЧ! Футбол 2 Италия. Серия А, 29 тур Сампдория - Интер
Италия. Серия А (2017/2018)
10 тур
24 октября, вторник 21:45 Интер 3:2 Сампдория
Италия. Серия А (2016/2017)
30 тур
3 апреля, понедельник 21:45 Интер 1:2 Сампдория
11 тур
30 октября, воскресенье 22:45 Сампдория 1:0 Интер
Италия. Серия А (2015/2016)
26 тур
20 февраля, суббота 22:45 Интер 3:1 Сампдория
7 тур
4 октября, воскресенье 16:00 Сампдория 1:1 Интер
Италия. Серия А (2014/2015)
28 тур
22 марта, воскресенье 22:45 Сампдория 1:0 Интер
9 тур
29 октября, среда 22:45 Интер 1:0 Сампдория
Италия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
21 января, среда 23:00 Интер 2:0 Сампдория
Италия. Серия А (2013/2014)
33 тур
13 апреля, воскресенье 17:00 Сампдория 0:4 Интер
14 тур
1 декабря, воскресенье 18:00 Интер 1:1 Сампдория
Италия. Серия А (2012/2013)
29 тур
3 апреля, среда 20:30 Сампдория 0:2 Интер
10 тур
31 октября, среда 23:45 Интер 3:2 Сампдория
Италия. Серия А (2010/2011)
27 тур
27 февраля, воскресенье 22:45 Сампдория 0:2 Интер
8 тур
24 октября, воскресенье 22:45 Интер 1:1 Сампдория
Италия. Серия А (2009/2010)
25 тур
20 февраля, суббота 22:45 Интер 0:0 Сампдория
6 тур
26 сентября, суббота 20:00 Сампдория 1:0 Интер
Италия. Серия А (2008/2009)
20 тур
25 января, воскресенье 22:30 Интер 1:0 Сампдория
1 тур
30 августа, суббота 22:30 Сампдория 1:1 Интер
Италия. Серия А (2007/2008)
24 тур
24 февраля, воскресенье 17:00 Сампдория 1:1 Интер
5 тур
26 сентября, среда 22:30 Интер 3:0 Сампдория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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    Рейтинг: +3945

    XaXatyn 19 марта 2018, 00:37

    Икарди походу заберут скоро

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА 18 марта 2018, 15:44

    0:5.Кто укусил миланцев???

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА 18 марта 2018, 15:22

    х.уя Интер сегодня злой!!!Икарди так и вовсе красавчик))))

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