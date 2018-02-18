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Материалы

Дженоа - Интер

17.02.2018, Суббота, 22:45 мск Генуя, стадион Луиджи Феррарис Трансляция: МАТЧ! Футбол 2 Италия. Серия А, 25 тур Дженоа - Интер
Италия. Серия А (2017/2018)
6 тур
24 сентября, воскресенье 16:00 Интер 1:0 Дженоа
Италия. Серия А (2016/2017)
35 тур
7 мая, воскресенье 16:00 Дженоа 1:0 Интер
16 тур
11 декабря, воскресенье 22:45 Интер 2:0 Дженоа
Италия. Серия А (2015/2016)
34 тур
20 апреля, среда 21:45 Дженоа 1:0 Интер
15 тур
5 декабря, суббота 22:45 Интер 1:0 Дженоа
Италия. Серия А (2014/2015)
37 тур
23 мая, суббота 21:45 Дженоа 3:2 Интер
18 тур
11 января, воскресенье 14:30 Интер 3:1 Дженоа
Италия. Серия А (2013/2014)
20 тур
19 января, воскресенье 18:00 Дженоа 1:0 Интер
1 тур
25 августа, воскресенье 20:00 Интер 2:0 Дженоа
Италия. Серия А (2012/2013)
37 тур
12 мая, воскресенье 14:30 Дженоа 0:0 Интер
18 тур
22 декабря, суббота 15:30 Интер 1:1 Дженоа
Италия. Серия А (2011/2012)
30 тур
1 апреля, воскресенье 17:00 Интер 5:4 Дженоа
11 тур
13 декабря, вторник 23:45 Дженоа 0:1 Интер
Италия. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
19 января, четверг 23:59 Интер 2:1 Дженоа
Италия. Серия А (2010/2011)
28 тур
6 марта, воскресенье 17:00 Интер 5:2 Дженоа
9 тур
29 октября, пятница 22:45 Дженоа 0:1 Интер
Италия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
12 января, среда 23:00 Интер 3:2 Дженоа
Италия. Серия А (2009/2010)
27 тур
7 марта, воскресенье 22:45 Интер 0:0 Дженоа
8 тур
17 октября, суббота 22:45 Дженоа 0:5 Интер
Италия. Серия А (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота 20:00 Дженоа 0:2 Интер
8 тур
26 октября, воскресенье 17:00 Интер 0:0 Дженоа
Италия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
13 января, вторник 23:00 Интер 3:1 Дженоа
Италия. Серия А (2007/2008)
29 тур
19 марта, среда 22:30 Дженоа 1:1 Интер
10 тур
31 октября, среда 22:30 Интер 4:1 Дженоа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 18 февраля 2018, 00:14

    Интер чутка расслабился...пора уже забить парочку!

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    Рейтинг: +983

    Михаил_Боярский 18 февраля 2018, 00:11

    inter - merda!

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    Рейтинг: +102

    Shogun 17 февраля 2018, 23:35

    Канселу, Раноккия и Карамо слив обеспечен

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