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Материалы

Наполи - Лацио

10.02.2018, Суббота, 22:45 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Трансляция: МАТЧ! Футбол 2 Италия. Серия А, 24 тур Наполи - Лацио
Италия. Серия А (2017/2018)
5 тур
20 сентября, среда 21:45 Лацио 1:4 Наполи
Италия. Серия А (2016/2017)
31 тур
9 апреля, воскресенье 21:45 Лацио 0:3 Наполи
12 тур
5 ноября, суббота 22:45 Наполи 1:1 Лацио
Италия. Серия А (2015/2016)
23 тур
3 февраля, среда 22:45 Лацио 0:2 Наполи
4 тур
20 сентября, воскресенье 21:45 Наполи 5:0 Лацио
Италия. Серия А (2014/2015)
38 тур
31 мая, воскресенье 21:45 Наполи 2:4 Лацио
19 тур
18 января, воскресенье 14:30 Лацио 0:1 Наполи
Италия. Кубок (2014/2015)
1/2 финала
ответный матч		 8 апреля, среда 21:45 Наполи 0:1 Лацио
Италия. Кубок (2014/2015)
1/2 финала
первый матч		 4 марта, среда 22:45 Лацио 1:1 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
33 тур
13 апреля, воскресенье 17:00 Наполи 4:2 Лацио
14 тур
2 декабря, понедельник 23:59 Лацио 2:4 Наполи
Италия. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
29 января, среда 23:45 Наполи 1:0 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
24 тур
9 февраля, суббота 23:45 Лацио 1:1 Наполи
5 тур
26 сентября, среда 22:45 Наполи 3:0 Лацио
Италия. Серия А (2011/2012)
31 тур
7 апреля, суббота 23:00 Лацио 3:1 Наполи
12 тур
19 ноября, суббота 23:45 Наполи 0:0 Лацио
Италия. Серия А (2010/2011)
31 тур
3 апреля, воскресенье 14:30 Наполи 4:3 Лацио
12 тур
14 ноября, воскресенье 14:30 Лацио 2:0 Наполи
Италия. Серия А (2009/2010)
32 тур
3 апреля, суббота 17:00 Лацио 1:1 Наполи
13 тур
22 ноября, воскресенье 17:00 Наполи 0:0 Лацио
Италия. Серия А (2008/2009)
27 тур
8 марта, воскресенье 17:00 Наполи 0:2 Лацио
8 тур
26 октября, воскресенье 17:00 Лацио 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 17:00 Лацио 2:1 Наполи
19 тур
20 января, воскресенье 17:00 Наполи 2:2 Лацио
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 11 февраля 2018, 00:20

    красавцы ! тяжелая борьба за первое место ! Только в италии борьба за чемпинство идет !

    -1
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